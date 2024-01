Erneut Verkehrsbehinderungen durch Trecker-Demos

Hannover (dpa/lni). Wegen Bauernprotesten kommt es in einigen Orten Niedersachsens erneut zu Verkehrsbehinderungen. Unter anderem in Wolfsburg, Verden, Meppen und im Kreis Diepholz meldete die Polizei am Dienstag Blockaden und Schleichfahrten mit Trecker-Konvois. In Leer waren zeitweise auch Autobahnauffahrten betroffen, auf der A31 kam es dort zu einem Stau. Die Demonstranten in Leer verhielten sich aber kooperativ, sagte eine Polizeisprecherin.

Am Montag waren Tausende Landwirte in Niedersachsen und Deutschland mit ihren Treckern auf die Straße gegangen, um gegen einen Abbau ihrer Steuervorteile zu protestieren. Auslöser waren Pläne der Bundesregierung, die Subventionen zu kürzen. Einen Teil davon hat die Ampel-Koalition bereits zurückgenommen, die Rückvergütung für Agrardiesel soll aber weiterhin schrittweise gestrichen werden.

