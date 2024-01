Wölpinghausen (dpa/lni). Die vermisste Bewohnerin eines Pflegeheims ist am Dienstag tot aufgefunden worden. Die 76-Jährige hätte am Montagabend das Pflegeheim in Wölpinghausen westlich von Hannover verlassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Möglicherweise sei die Frau dement gewesen. Weitere Informationen gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

