Elf Menschen bei Hausbrand in Berne verletzt

Berne (dpa/lni). Bei einem Hausbrand in Berne in der Nähe von Oldenburg sind elf Menschen verletzt worden. Durch das Feuer in dem Hausflur des Mehrparteienhauses am Montag wurden auch drei Kinder verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein Mensch wurde demnach mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Bei den meisten anderen habe es lediglich einen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung gegeben. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei eine Brandstiftung nicht unwahrscheinlich, hieß es.

Einige Anwohner bereiteten den Feuerwehrleuten Schwierigkeiten, weil sie immer wieder in das Mehrparteienhaus, in dem rund 30 Menschen gemeldet sind, zurückgerannt seien. Andere hätten sich gar geweigert, das Gebäude zu verlassen. Zur Schadenshöhe gab es am Montagabend noch keine Angaben. Ob die Wohnungen weiterhin bewohnbar sind, war zunächst ebenfalls unklar.

