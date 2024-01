Produktionshalle gerät in Brand: 500.000 Euro Schaden

Goslar (dpa/lni). Der Brand einer Produktionshalle in Goslar hat einen Schaden in Höhe von 500.000 Euro verursacht. Wie es zu dem Feuer in dem Betrieb am Sonntagabend kam, ist noch nicht abschließend geklärt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzte wurden demnach nicht gemeldet.

Ein Mitarbeiter entdeckte das Feuer den Angaben nach in einer Filteranlage. Später sei es vermutlich auch zu einer Verpuffung gekommen. Teile der Produktionshalle wurden beschädigt, die Feuerwehr habe aber eine Ausweitung des Brandes verhindert. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

