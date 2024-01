Autofahrer läuft mit Hammer in Richtung Bauern

Bremerhaven (dpa/lni). Nachdem ein Autofahrer in Bremerhaven mit einem Hammer in die Richtung von demonstrierenden Landwirten gelaufen ist, ermittelt die Polizei wegen Bedrohung. Der Vorgang ereignete sich am Montag im Stadtteil Wulsdorf, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Es wurde niemand verletzt. Der Sprecher berichtete, es werde geprüft, ob die Aktion in Zusammenhang mit den Protesten stehe. Weitere Angaben machte die Polizei vorerst nicht. Zunächst hatte „buten un binnen“ von Radio Bremen berichtet. Dem Bericht zufolge hat die Polizei dem Mann den Hammer abgenommen. Der Autofahrer habe sich bei den Landwirten entschuldigt.

Die Bauernproteste sind nach Angaben der Polizei in Bremerhaven weitgehend friedlich. Straßen in der Stadt seien weiter blockiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen