Alle Häuser in Lilienthal wieder mit Strom und Heizung

Lilienthal (dpa/lni). Nach der Rückkehr der knapp 100 evakuierten Bewohner in ihre Häuser kehrt in Lilienthal (Landkreis Osterholz) langsam wieder Normalität ein. „Alle sind froh, dass sie wieder zurück in ihren eigenen vier Wänden sind“, sagte eine Sprecherin der Gemeinde am Montag. Die Haushalte seien wieder an den Strom angeschlossen und könnten beheizt werden. Es habe keine Probleme beispielsweise wegen ausgetretener Gase gegeben.

Das ehemalige Evakuierungsgebiet wird weiterhin durch riesige Sandsäcke („Bigbags“) gesichert. Die Wasserschutzbarriere soll bis Ende März aufgebaut bleiben, weil dann erst die Sturmflutsaison endet. Anwohner könnten durch Zufahrten ohne Probleme zu ihren Häusern gelangen, sagte die Sprecherin.

Die Bewohner hatten seit dem 28. Dezember ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr betreten dürfen, weil der Deich hinter den Wohngebäuden durch den hohen Wasserstand der Wörpe aufgeweicht war. Die Freiwillige Feuerwehr stabilisierte und erhöhte den Deich zunächst mit Sandsäcken. Nachdem die zweite Wasserschutzbarriere aus „Bigbags“ errichtet worden war, konnten einige am Neujahrsmorgen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen