Wetterdienst: Kein neuer Niederschlag in den kommenden Tagen

Hannover/Bremen (dpa/lni). Die Menschen in den Hochwassergebieten in Niedersachsen und Bremen können mit Blick auf die Wetterlage auf eine weitere Entspannung hoffen. „Es soll in den nächsten Tagen bis zum Wochenende trocken bleiben“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Erst dann folge voraussichtlich mit einem Wetterwechsel Regen, Schnee oder Schneeregen. Bis dahin wechseln sich Sonne und trüber Hochnebel ab.

Die Temperaturen bleiben vorerst frostig und verharren der Vorhersage zufolge mindestens bis Mittwoch unterhalb der Null-Grad-Marke. „Alles, was nass ist, bleibt gefroren“, sagte der Meteorologe.

In den Nächten zum Dienstag und Mittwoch wird für das östliche Niedersachsen strenger Frost mit bis zu minus zwölf Grad erwartet, sonst gibt es mäßigen Frost zwischen minus fünf und minus zehn Grad. Tagsüber sollen voraussichtlich erst am Mittwoch wieder an einigen Orten Plusgrade erreicht werden und der Dauerfrost enden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen