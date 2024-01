Hannover 96 verliert zweiten Test gegen Ajax Amsterdam

Jerez (dpa/lni). Nach dem 3:0-Erfolg am Vortag hat Hannover 96 sein zweites Testspiel gegen den niederländischen Top-Club Ajax Amsterdam verloren. Am Sonntag unterlag der Fußball-Zweitligist im Rahmen des Trainingslagers im spanischen Jerez mit 1:2 (1:2). Die Niedersachsen hielten lange gut mit. Muhammed Damar (42. Minute) erzielte den zwischenzeitlichen Anschluss. Brian Brobbey (24.) und Steven Bergwijn (26.) hatten den Erstligisten aus dem Nachbarland in Führung gebracht.

Am Samstag hatte 96 im Testspiel über zweimal 30 Minuten durch die Tore von Julian Börner (4.), Havard Nielsen (41.) und Damar (45.) gegen Amsterdam gewonnen. Ajax setzte im Vergleich zum Tag zuvor auf vieler seiner Stammkräfte. Nach einem durchwachsenen Saisonbeginn hatte das Team um den ehemaligen Stuttgarter Profi Borna Sosa und den niederländischen Nationalspieler Bergwijn zuletzt wieder bessere Ergebnisse erzielt. In der Europa League war nach der Gruppenphase Schluss.

Für die Mannschaft von 96-Trainer Stefan Leitl stehen noch zwei Testspiele am 9. Januar gegen den FC Zürich und am 13. gegen Holstein Kiel an. Eine Woche nach dem Duell mit dem Zweitliga-Tabellenführer reisen die Niedersachsen beim Rückrunden-Auftakt zum Aufsteiger Elversberg (13.00 Uhr/Sky).

