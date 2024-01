Hochwasser-Evakuierung beendet: Bewohner dürfen zurück

Sandsäcke liegen vor einem Haus in der Gemeinde Lilienthal bei Bremen.

Lilienthal. Knapp 100 Bewohner von Lilienthal bei Bremen dürfen nach tagelanger Evakuierung wegen Hochwassers am Sonntagnachmittag in ihre Häuser zurückkehren. Das Betretungs- und Aufenthaltsverbot um den Bereich Stadskanaal werde um 15.00 Uhr aufgehoben, teilte die Gemeinde mit. Um 15.00 werde wieder der Strom aufgeschaltet. „Damit können nun alle Lilienthaler Wohnungen wieder beheizt werden, bevor die mehrtägige Frostperiode größeren Schaden an der Bausubstanz anrichten kann“, sagte Bürgermeister Kim Fürwentsches (Grüne). Die Bewohner hatten laut einer Gemeindesprecherin seit dem 28. Dezember ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr betreten dürfen.

