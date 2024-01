Frost und Schnee in Hochwassergebieten erwartet

Hannover (dpa/lni). In den Hochwassergebieten in Niedersachsen und Bremen wird es merklich kälter und frostiger. Gerade im Norden Niedersachsens, wo sich auch die vom Hochwasser besonders stark betroffenen Gebiete Oldenburg, Emsland und Osterholz befinden, kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag immer wieder leichten Schneefall geben. Weiter südlich gibt es Regen und Sprühregen. Es bleibt den ganzen Tag über bedeckt, bei Höchstwerten um die Null Grad im Wendland und sechs Grad in Göttingen. Nachts kühlt es landesweit ab, bei Temperaturen zwischen Minus einem und Minus fünf Grad.

Der Sonntag startet besonders im Südosten Niedersachsens dicht bewölkt. Stellenweise kann es leichten Schneefall geben, in den meisten Regionen bleibt es allerdings trocken. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen Minus zwei und null Grad, auf den Inseln bei zwei Grad. Nachts kühlt es an der Küste auf bis zu Minus zwei Grad ab, im Landesinneren werden Tiefstwerte von bis zu Minus sechs Grad erreicht. Zum Start der neuen Woche wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab und es wird überall Dauerfrost bei Temperaturen zwischen Minus einem und Minus vier Grad erwartet.

