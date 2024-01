CDU schlägt 1000 Euro Bonus für jeden Hochwasserhelfer vor

Hannover (dpa/lni). Um Helferinnen und Helfer der aktuellen Hochwasserlage zu entschädigen, spricht sich die CDU in Niedersachsen einem Bericht zufolge für einen steuerfreien Bonus aus. „Die aktuellen Hochwassereinsätze in Niedersachsen setzen Tausende von Helferinnen und Helfern einer enormen Belastung aus. Ihr unermüdlicher Einsatz sichert die Deiche und das Hab und Gut der Menschen im Land“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Sebastian Lechner, der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Samstag). „Die CDU-Fraktion fordert deshalb einen steuerfreien Helferbonus als Anerkennung und Entschädigung für die Helfer.“ Dazu schlage die Fraktion „in einem ersten Schritt“ einen Bonus von 1000 Euro vor.

Dem Bericht zufolge würde dieser Bonus nach Berechnungen der CDU das Land bis zu 120 Millionen Euro kosten. Ein steuerfreier Bonus als finanzielle Anerkennung und Entschädigung sei „mehr als gerechtfertigt“, sagte Lechner dem Blatt. „Ähnliche Maßnahmen wurden bereits während der Corona-Pandemie für Pflegekräfte umgesetzt, und wir sollten nun gleichermaßen für unsere Fluthelfer handeln.“

Die rot-grüne Landesregierung hatte am Freitag unterdessen kurzfristige Nothilfen für Anwohnerinnen und Anwohner in den betroffenen Hochwassergebieten angekündigt - bis zu zehn Millionen Euro für akute Notlagen wurden dazu in Aussicht gestellt. Mit der Soforthilfe sollen etwa Notlagen bei der Unterkunft oder zur Wiederbeschaffung von Hausrat schnell und unbürokratisch überbrückt werden. Beim Hochwasser 2017 hatte das Land für ähnliche Unterstützungsleistungen eine Million Euro ausgezahlt.

