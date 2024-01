Bundeswehr wegen Hochwasser nicht gefordert, aber bereit

Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sichern einen Deich an der Helme mit Sandsäcken.

Hannover (dpa/lni). Die Bundeswehr in Niedersachsen hält sich weiter für einen möglichen Hochwassereinsatz mit Soldatinnen und Soldaten bereit. „Wir sind in aller Bereitschaft“, sagte ein Sprecher des Landeskommandos am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Rund 360 Soldatinnen und Soldaten stünden bereit. Bislang habe das Land aber kein Amtshilfeersuchen gestellt.

Mit der Bereitstellung von Material, wie etwa watfähigen Fahrzeugen und mobilen Pumpen, ist die Bundeswehr nach eigenen Angaben bereits seit vergangener Woche für kleinere Hilfeleistungen in Niedersachsen im Einsatz.

Wegen der angespannten Hochwasserlage im Bundesland sind auch Hubschrauber der Bundeswehr weiterhin in Bereitschaft, um Hilfe aus der Luft leisten zu können. Dabei geht es laut Landeskommando um insgesamt zehn Maschinen vom Heer, der Marine und Luftwaffe, die sich auf mehrere Standorte im Bundesland verteilen. Bislang kam kein Hubschrauber zum Einsatz. Sollte ein Einsatz notwendig sein, könnten die Hubschrauber beispielsweise bei Evakuierungen und dem Transport von schweren Sandsäcken unterstützen.

