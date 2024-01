Nach Wagenknecht-Austritt: Linke verzeichnet mehr Mitglieder

Hannover (dpa/lni). Nach der Ankündigung von Sahra Wagenknecht, eine eigene Partei zu gründen, verzeichnet die Linke in Niedersachsen einen Mitgliederzuwachs. Seit Ende Oktober vergangenen Jahres gab es demnach rund 30 mehr Ein- als Austritte im Landesverband, wie die Linke am Freitag in Hannover mitteilte.

Die Politikerin Sahra Wagenknecht hatte am 23. Oktober offiziell mit der Gründung ihrer eigenen Partei begonnen. Der Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit“ wurde gegründet, um eine neue Partei vorzubereiten“, hieß es damals in einer Erklärung.

Der Linken-Landesvorsitzende Thorben Peters kritisierte die Ausrichtung der Partei. „In dem Moment, wo wir Menschen, egal ob arbeitslos, wohnungslos oder geflüchtet, gegeneinander ausspielen, kippen wir Wasser auf die Mühlen der AfD. Nur wenn wir solidarisch zusammenwirken, können wir etwas verändern“, sagte er.

Die langjährige Linken-Politikerin Wagenknecht war mit neun Bundestagsabgeordneten - darunter die Oldenburgerin Amira Mohamed Ali - aus der Partei ausgetreten, um ein Konkurrenzprojekt zu gründen. Das zunächst als Verein organisierte Bündnis soll am Montag formal eine Partei werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen