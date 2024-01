Kokain im Wert von sieben Millionen Euro gefunden

Bremen (dpa/lni) - . Der Zoll hat rund 142 Kilogramm Kokain in einer Kaffeelieferung aus Brasilien in Bremen sichergestellt. „Der Straßenverkaufswert des beschlagnahmten Kokains beläuft sich auf über sieben Millionen Euro“, sagte eine Sprecherin des Zolls am Freitag. Mitarbeiter eines Kaffeegroßhändlers hatten die Drogen Ende Dezember beim Entladen eines Containers für Rohkaffee aus Brasilien entdeckt. Das Kokain war in fünf großen Säcken versteckt. Sie verständigten sofort die Polizei. Das Zollfahndungsamt aus Hannover untersuchte den Fund, beschlagnahmte ihn und ermittelt nun nach seiner Herkunft.

