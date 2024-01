Unwetter Flüsse in Niedersachsen weiter mit zu viel Wasser

Hannover (dpa/lni). Zahlreiche Pegelstände an Flüssen in Niedersachsen liegen weiter bei der höchsten Meldestufe. Das bedeutet, dass die Gefahr besteht, dass es zu größeren Überschwemmungen kommt. Nach der Übersicht des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz sind Orte an der Weser, Aller, Leine, Hunte, Hase, Fuhse, Schunter und Oker betroffen.

Niedersachsen kämpft seit mehr als einer Woche in einigen Regionen mit starkem Hochwasser, viele Flächen und auch Straßen sind überflutet. Tausende Helferinnen und Helfer sind im Einsatz. Deiche wurden verstärkt und neue Schutzbarrieren errichtet. Mancherorts wie in der Gemeinde Lilienthal im Landkreis Osterholz wurden Häuser evakuiert und von der Strom- und Gasversorgung abgetrennt. Lilienthal liegt an der Wörpe, einem kleinen Nebenfluss der Wümme.

In den Landkreisen Celle, Oldenburg, Emsland, Osterholz, Heidekreis, Verden sowie in der Stadt Oldenburg wurde ein sogenanntes außergewöhnliches Ereignis festgestellt. Dadurch können Landkreise oder Städte beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen.

