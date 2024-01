Anklage nach tödlichem Messerangriff auf 17-Jährige

Verden/Diepholz (dpa/lni). Nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen im Landkreis Diepholz hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 43-Jährigen erhoben. „Ihm wird ein vollendeter und zwei versuchte Morde vorgeworfen“, teilte eine Sprecherin des Landgerichts am Donnerstag mit. Der Mann soll einige Tage nach dem tödlichen Angriff auf die Jugendliche eine 30-Jährige mit einem Messer verletzt haben und mit dem Auto auf eine 18-Jährige zugefahren sein. Beide Frauen wurden verletzt. Zuvor hatte die „Nordsee-Zeitung“ berichtet.

Am 10. September war die Leiche der 17-Jährigen in Barenburg bei Kirchdorf (Landkreis Diepholz) in einem Straßengraben gefunden worden. Wenige Tage später wurde der mutmaßliche Täter nach einer mehrstündigen Flucht durch Niedersachsen bei Schwarmstedt im Heidekreis gestellt. Zuvor soll er nur wenige Kilometer von Barenburg entfernt vor einem Fast-Food-Restaurant in Sulingen auch eine damals 30-Jährige angegriffen haben. Sie wurde mit einem Messer schwer verletzt.

Nach wochenlangem Schweigen hatte der Verdächtige das Verbrechen an der 17-Jährigen gegenüber einem psychiatrischen Sachverständigen zugegeben. Der zum Tatzeitpunkt 42-Jährige machte aber keine Angaben zu einem möglichen Motiv. Die Attacke auf die 30-jährige Frau räumte der beschuldigte Deutsche damals nicht ein. Er gab laut der Staatsanwaltschaft aber zu, am Tatort gewesen zu sein.

Wie nun bekannt wurde, soll es noch ein drittes Opfer geben. Auf der Flucht soll der Verdächtige mit einem Auto von hinten auf eine Joggerin zugefahren sein. Die 18-Jährige stürzte und zog sich Brüche zu. Wann der Prozess beginnt, stehe noch nicht fest, sagte die Gerichtssprecherin.

