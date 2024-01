Zwei Pferde nach Zusammenstoß mit Auto eingeschläfert

Nordenham (dpa/lni). Zwei Pferde sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Wesermarsch so schwer verletzt worden, dass sie eingeschläfert werden mussten. Der 39 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Donnerstagmorgen auf einer Landstraße zwischen Stollhamm und Abbehausen.

Die Tiere wurden den Angaben zufolge noch am Unfallort eingeschläfert. Möglicherweise hätten sich die Pferde auf einer nicht ausreichend gesicherten Fläche befunden, sagte ein Polizeisprecher. Daher werde jetzt gegen ihre Besitzerin ermittelt. Die Straße musste wegen des Unfalls für gut zwei Stunden gesperrt bleiben.

