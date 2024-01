Paketzusteller mit Waffe bedroht: Täter entwendet Wagen

Braunschweig (dpa/lni). Ein unbekannter Täter hat einen Paketzusteller in Braunschweig mit einer Waffe bedroht und dessen Wagen für kurze Zeit gestohlen. Der 30 Jahre alte Mann wurde am Mittwoch angesprochen und bedroht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der mutmaßliche Täter stieg in das Fahrzeug und fuhr damit davon. Der Paketzusteller informierte die Polizei, die den Wagen nach einer halben Stunde auffinden konnte. Der Tatverdächtige war nach Polizeiangaben verschwunden, zudem fehlten einige Pakete im Fahrzeug.

