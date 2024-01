Der kleine Fluss Hunte ist in der Nähe vor Oldenburg über die Ufer getreten und überschwemmt die umliegenden Wiesen und Äcker (Aufnahme mit Drohne).

Hochwasser Wiederanstieg der Pegelstände insbesondere an Hunte und Hase

Hannover. Der Dauerregen der vergangenen Tage sorgt insbesondere in den Einzugsgebieten der Hunte bei Bremen und Hase im Emsland für einen Wiederanstieg der Wasserstände. Daher sei mit steigenden Pegelständen an den Unterläufen zu rechnen, heißt es in einem Hochwasser-Lagebericht des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) von Donnerstagmittag.

Die Hase ist ein Nebenfluss der Ems und durchfließt mehrere Landkreise - etwa Osnabrück und Emsland. Die Hunte ist ein Nebenfluss der Weser. Insgesamt seien weiterhin zahlreiche Pegelstände über der höchsten Meldestufe - neben Hase und Hunte auch der Aller, Leine und Weser, hieß es. Wenn die dritte Meldestufe erreicht wird, drohen laut NLWKN Überschwemmungen größerer Flächen sowie einzelner Grundstücke, Straßen und Keller.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen