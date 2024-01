Werder bis auf Weiteres ohne Milos Veljkovic

Bremen (dpa/lni). Werder Bremen muss in der Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil bis auf Weiteres auf Milos Veljkovic verzichten. Der serbische Abwehrspieler fällt wegen Kniegelenkbeschwerden aus, teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Veljkovic (28) verpasst damit auch das Testspiel beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig am Sonntag. Werder-Coach Ole Werner hofft aber, dass Veljkovic im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres beim VfL Bochum am 14. Januar wieder zur Verfügung steht.

