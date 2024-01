Ferienhäuser in Ostfriesland wegen Hochwassers evakuiert

Südbrookmerland (dpa/lni). Ferienhäuser in Ostfriesland am See Großes Meer sind wegen des Hochwassers vorsorglich evakuiert worden. Betroffen davon waren am späten Mittwochabend nach bisherigen Erkenntnissen rund ein Dutzend Menschen, wie die Südbrookmerland Touristik GmbH am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Um wie viele Häuser es dabei ging, war zunächst nicht bekannt. Die Wasserstände an dem See seien weiterhin hoch, aber nicht bedrohlich, hieß es. Die Evakuierten wurden in umliegende Unterkünfte gebracht. Der See liegt zwischen Emden und Aurich. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

