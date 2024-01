Drei Frauen bei Auseinandersetzung im Bahnhof verletzt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Göttingen (dpa/lni). Bei einer Auseinandersetzung im Göttinger Bahnhof sind drei Frauen verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Mann geriet am Mittwochabend mit mehreren Frauen in einen Streit und beleidigte sie, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann soll im weiteren Verlauf einer 44-Jährigen gegen den Kopf und einer 18-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, eine 15-Jährige soll er getreten haben. Die drei Frauen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen dreifacher Körperverletzung und Beleidigung.

