Weser an zwei Messstellen wieder über der Meldestufe 2

Höxter (dpa/lni). Das Hochwasser in Niedersachsen hat an zwei Messstellen erneut die Meldestufe 2 überschritten. So hat der Wasserstand der Weser in Höxter in der Nacht zum Donnerstag die 500 Zentimeter-Marke geknackt, wie aus Daten des Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hervorgeht. Auch an der Weser-Messstelle Karlshafen wurde bereits am Mittwochabend mit 440 Zentimetern die zweite Meldestufe erreicht, Tendenz in beiden Gebieten steigend. Meldestufe 2 bedeutet, dass vor allem land- und forstwirtschaftliche Flächen überschwemmt werden können.

Bereits seit mehreren Tagen macht das Hochwasser durch anhaltende Niederschläge den Menschen in Deutschland zu schaffen. Betroffen sind in Niedersachsen besonders Orte an der Weser, Aller und Leine sowie teilweise auch deren Nebenflüsse. Mit zahlreichen Einsatzkräften kämpfen viele Orte und Städte gegen Überschwemmungen, sichern Deiche und errichten zusätzliche Schutzbarrieren.

