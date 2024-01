72-Jähriger stirbt an Stichverletzungen

Finnentrop (dpa/lnw). Nach dem Tod eines 72-jährigen Mannes in Finnentrop im Sauerland hat die Polizei in Hagen eine Mordkommission eingesetzt. Der Mann war laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit lebensgefährlichen Stichverletzungen auf einer Straße gefunden worden und kurz darauf gestorben. Laut den ersten Erkenntnissen soll er sich zuvor in einem Park aufgehalten haben. Zu den Umständen der Tat im Kreis Olpe machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben.

