32-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Ostercappeln (dpa/lni). Ein 32 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Osnabrück mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann erlag am Mittwochmorgen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Mann aus der Gemeinde Ostercappeln auf der Landesstraße 79 aus bislang ungeklärter Ursache nach einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Auf gerader Strecke kam er dann von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum am Straßenrand. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 32-Jährige den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen