Regen: Hochwasserlage verschärft sich in manchen Regionen

Sandsäcke liegen an einer Landstraße am Ortseingang von Sandkrug bei Oldenburg.

Hannover (dpa/lni). Der Regen hat die Hochwasserlage in manchen Regionen Niedersachsens wieder verschärft. Vor allem in den Einzugsgebieten der Hunte bei Bremen und Hase im Emsland seien Wasserstände wieder gestiegen, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in seinem Lagebericht am Mittwochvormittag mit. Generell werde an vielen Pegeln immer noch die höchste Meldestufe angezeigt - etwa auch an Aller, Leine und Oker. Noch bis zur Nacht auf Donnerstag soll es gebietsweise Dauerregen geben.

In den kommenden Stunden würden vor allem in den Unterläufen der Flüsse die Wasserstände steigen. An Hunte und Hase verschärfe sich die Lage kritisch, teilte der Landesbetrieb mit. Es sei weiterhin davon auszugehen, dass dort die höchsten Wasserstände der vergangenen Woche wieder erreicht oder übertroffen werden.

Auch im Oberlauf der Weser wird sich die Lage laut dem NLWKN mit steigenden Pegelständen in den kommenden Tagen wieder verschärfen. An Aller, Leine, Oker und Zuflüssen sowie weiteren Flussgebieten in dem Bundesland, wo das Wasser ebenfalls wieder steige, würden die Scheitelwasserstände der vergangenen Tage vermutlich nicht wieder erreicht.

Für das Wochenende ist eine leicht Entspannung abzusehen. Es seien keine hochwasserrelevanten Niederschläge vorhergesagt, teilte der NLWKN mit Verweis auf den Deutschen Wetterdienst mit.

