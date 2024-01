17-Jähriger tot aus Unfallauto geborgen

Amt Neuhaus (dpa/lni). Ein 17-Jähriger ist bei einem Unfall im Landkreis Lüneburg gestorben. Rettungskräfte konnten den Jugendlichen am Mittwochmorgen nur noch leblos bergen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte den Angaben zufolge ein 14-Jähriger mit leichten Verletzungen an einer Haustür in der Ortschaft Haar geklingelt und von dem Unfall und dem noch im Auto befindlichen Fahrer berichtet.

Einsatzkräfte fanden den Wagen auf dem Dach liegend in einem Wassergraben zwischen den Ortschaften Haar und Stapel, konnten dem Jugendlichen aber nicht mehr helfen. Aufgrund der Auffindesituation gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um den Fahrer handelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen verfügte der 17-Jährige nicht über einen Führerschein.

Weitere Details zu dem Unfall in der Gemeinde Amt Neuhaus teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, und ein Notfallseelsorger wurde hinzugezogen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen