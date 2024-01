Wetterdienst: Größte Regenmengen waren am Dienstag

Hannover (dpa/lni). Heftige Regenfälle haben im nördlichen Niedersachsen und Bremen die ohnehin angespannte Hochwasserlage örtlich verschärft. Die größten Mengen seien zwischen Ostfriesland und der Elbe gefallen, sagte Mareike Pohling vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. In dieser Region waren es nach Angaben der Meteorologin örtlich 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden, in Hannover 22 Liter. Am Mittwoch sollte es weiterhin zu Niederschlägen kommen, aber nicht mehr in der Menge, sagte Pohling.

Der DWD hatte für Dienstag und Mittwoch eine Warnung vor Dauerregen ausgesprochen. Dieser könne Unwetter im Harz zur Folge haben. Im Gebiet des Flusses Hunte trug der Regen nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zu einer Verschärfung der Hochwasserlage bei. Die Hunte ist ein westlicher Nebenfluss der Weser. Besonders angespannt ist die Lage in Oldenburg.

Am Donnerstag soll es im Großteil von Niedersachsen laut Wetterdienst meist trocken bleiben. Nur im Süden des Bundeslandes werde leichter Regen erwartet. Am Freitag sinken die Temperaturen, es ist auch mit Schnee zu rechnen.

