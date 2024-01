Leihbasis: Hannover-Talent Momuluh wechselt nach Bielefeld

Hannover (dpa/lni). Fußball-Zweitligist Hannover 96 leiht Offensivspieler Monju Thaddäus Momuluh bis zum Ende dieser Saison an den Drittligisten Arminia Bielefeld aus. Zuvor verlängerten die Niedersachsen den Vertrag mit dem 21-Jährigen bis 2026. Das gaben die 96er am Mittwoch bekannt. „Ich sehe in „Taddel“ großes Potenzial und deswegen soll seine Zukunft auch in Hannover liegen“, sagte Sportdirektor Marcus Mann. „Bei Arminia Bielefeld kann „Taddel“ in einer ambitionierten Mannschaft in der 3. Liga Spielzeit erhalten, die für einen Spieler seines Alters sehr wichtig ist.“

