Menschen in Oldenburg wappnen sich weiter gegen Hochwasser

Oldenburg (dpa/lni). In der Stadt Oldenburg wappnen sich die Menschen weiter gegen das Hochwasser. Am Mittwoch können Anwohnerinnen und Anwohner aus Straßen, die vom Wasser bedroht sind, Sandsäcke bekommen. „Mit diesen Sandsäcken können die betroffenen Anwohnenden an ihren Häusern Öffnungen wie Kellerzugänge und Türen abdichten“, teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit. Sie verwies darauf, dass die Sandsäcke nur an Anwohner von bestimmten, betroffenen Straßen ausgegeben werden. Die Stadt hatte bereits in den vergangenen Tagen Sandsäcke an Bewohnerinnen und Bewohner verteilt.

Die Hochwasserlage an der Hunte in Oldenburg ist seit Tagen angespannt. Einsatzkräfte haben einen mobilen Deich errichtet - auf rund zwei Kilometer Länge. Der Deich in der Sandkruger Straße ist eine Vorsichtsmaßnahme, falls der Huntedeich den Wassermassen nicht mehr standhalten kann. Wegen des Hochwassers sollten sich in Oldenburg mehrere Hundert Menschen auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen