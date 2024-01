50-Jährige nach Wohnungsbrand vorläufig festgenommen

Hannover (dpa/lni). Nach einem Wohnungsbrand in Hannover, bei dem eine Seniorin ums Leben kam, ist eine 50-Jährige vorläufig festgenommen worden. Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen Totschlags und schwerer Brandstiftung, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Die 50-Jährige war bei dem Feuer am Neujahrstag in der Nordstadt selbst leicht verletzt worden.

Ein Anwohner hatte am Montagmittag Rauch aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Bei den Löscharbeiten wurde die Leiche der 74 Jahre alten Mieterin entdeckt. Die 50-Jährige, die sich auch in der Wohnung aufhielt, wurde von den Feuerwehrleuten gerettet.

Die Verletzungen der Toten könnten auf ein Fremdverschulden hinweisen, hieß es. Die Beschuldigte ist nach Polizeiangaben derzeit noch im Krankenhaus und wird dort bewacht. Anschließend wollen die Behörden prüfen, ob Haftbefehl gegen sie erlassen wird. Die Hintergründe sind noch unklar.

