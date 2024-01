Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nach Brand in Freibad

Emden (dpa/lni). Nach dem verheerenden Brand im Emder Van-Ameren-Bad hat die Staatsanwaltschaft gegen drei Tatverdächtige Anklage erhoben. Den Männern wird unter anderem besonders schwere Brandstiftung zur Last gelegt, wie die Staatsanwaltschaft Aurich am Dienstag mitteilte. Den Ermittlungen zufolge sollen zwei der Tatverdächtigen im Juli 2023 in das Emder Freibad eingebrochen sein. Sie sollen mehr als 1000 Euro Bargeld gestohlen und dann das Feuer gelegt haben - wohl, um ihre Spuren zu beseitigen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Durch den Großbrand wurde das Badgebäude weitgehend zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund zwei Millionen Euro.

Bei den Angeklagten handelt es sich um einen heute 26 Jahre alten Mann und zwei jüngere Männer. Zu ihnen machte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf den Jugendschutz keine genaueren Angaben. Es handele sich um „Heranwachsende“, hieß es.

Einer der jüngeren Tatverdächtigen soll laut der Staatsanwaltschaft Beihilfe geleistet haben. Er soll ein Fahrer für die beiden anderen Angeklagten gewesen sein. Zwei der drei Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Die Verhandlung soll vor dem Landgericht Aurich geführt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen