Landesmuseum Hannover verzeichnet Besucherrekord

Das niedersächsische Landesmuseum an der Willy-Brandt-Allee.

Hannover (dpa/lni). Das Landesmuseum Hannover hat im vergangenen Jahr rund 168.000 Besucherinnen und Besucher angezogen - und damit einen Besucherrekord aufgestellt. Es sei das erfolgreichste Museumsjahr der letzten zwanzig Jahre gewesen, teilte das Ausstellungshaus in der Nähe des Maschsees am Dienstag mit.

Die Besucherzahl sei „eine Bestätigung des abwechslungsreichen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramms“, sagte Direktorin Katja Lembke. 2022 hatten 141.000 Menschen das Museum besichtigt. Dies waren bereits mehr Besucher als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Den Angaben zufolge war neben den Dauerausstellungen vor allem die Schau „Glenn Brown. The Real Thing“ ein Publikumsmagnet. Der britische Maler stellte dafür im Frühjahr seine eigenen Arbeiten Werken aus der Sammlung des Landesmuseums gegenüber. Außerdem zog die Ausstellung „Ich werde noch etwas. Paula Modersohn-Becker in Hannover“ sehr viele Gäste an.

Das Landesmuseum Hannover ist gegliedert in die Abteilungen Kunstwelten, Naturwelten und Menschenwelten. 2023 kooperierte es auch mit anderen Kulturinstitutionen über die Region Hannover hinaus.

