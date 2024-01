Innenministerin: Weit unter 2000 Menschen evakuiert

Hannover (dpa/lni). Hochwasserbedingt sind in Niedersachsen in den vergangenen Tagen laut Innenministerin Daniela Behrens weit unter 2000 Menschen evakuiert worden. Das sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in einem Interview bei NDR-Info. Angesichts der Lage sei dies nicht sehr viel, sagte die Ministerin. Dies zeige, dass die Schutz- und Stabilisierungsmaßnahmen an den Deichen gut funktionierten. Eine genauere Zahl der Evakuierten konnte das Ministerium am Dienstag zunächst nicht nennen.

