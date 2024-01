Bewusstlose Person aus Leine in Hannover gerettet

Hannover (dpa/lni). Aus der Leine in Hannover ist am Neujahrstag eine bewusstlose Person gerettet worden. Passanten hatten einen Notruf abgesetzt und berichtet, dass ein scheinbar bewusstloser Mensch den Fluss stromabwärts treibe, teilte die Feuerwehr am Montagabend mit. Weil wegen des Hochwassers derzeit die Strömungsgeschwindigkeiten sehr hoch sind, teilten sich die Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt auf und fuhren zeitgleich verschiedene Stellen am Fluss an.

An der Schwanenburgbrücke sei die Person dann per Feuerwehrboot gerettet, an Land gebracht und dem Rettungsdienst übergeben worden, hieß es. Weitere Angaben gab es noch nicht. Die Feuerwehr Hannover war mit 48 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen an der Leine.

