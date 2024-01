Celle (dpa/lni). Ein Mann ist aus einem vom Hochwasser überschwemmten Gebiet in Celle gerettet worden. Er habe am Neujahrstag im Matsch festgesteckt und sich nicht mehr selbst befreien können, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Die Einsatzkräfte brachten ihn demnach an das sichere Ufer.

