Zwei verletzte Einsatzkräfte nach Beschuss mit Feuerwerk

Bremerhaven/Hildesheim (dpa/lni). Zwei Feuerwehrmänner sind in der Silvesternacht bei einem Einsatz in Bremerhaven mit Feuerwerk beschossen und verletzt worden. Die Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie ein Feuerwehrsprecher am Neujahrsmorgen sagte. Ihm zufolge war die Feuerwehr zu einem Brand auf einem Parkplatz im Stadtteil Leherheide gerufen worden. Dort feuerten nach dem Bericht mehrere Personen Feuerwerk in Richtung der Einsatzkräfte ab. Zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher am Morgen keine weiteren Details nennen.

Von den mutmaßlichen Tätern konnte nach Angaben eines Polizeisprechers keiner gefasst werden, weil sich die Gruppe schnell in alle möglichen Richtungen auflöste. Die Ermittlungen zu dem Fall haben dem Beamten zufolge begonnen. Trotz dieses Vorfalls sprach der Polizeisprecher nach einer ersten Einschätzung von einer ruhigen Nacht. Insgesamt 26 Feuermeldungen und 73 Rettungsdiensteinsätze gingen bei der Leitstelle Unterweser Elbe ein.

In Hildesheim bezeichnete die Feuerwehr die Silvesternacht mit 39 Einsätzen für Rettungsdienst und Notärzte als „eher ruhig“. Neben kleinen Bränden etwa in Mülleimern gab es nach dem Bericht der Berufsfeuer der Stadt einen Balkonbrand in der Innenstadt und ein brennendes Auto. Übergriffe auf Einsatzkräfte seien nicht gemeldet worden.

