Silvesternacht Feuerwehrmann in Hannover nach Böllerwurf verletzt

Hannover (dpa/lni). Die Feuerwehr Hannover ist in der Silvesternacht zu fast 200 Brandeinsätzen ausgerückt - ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Der Mann sei bei einem Einsatz der Ortsfeuerwehr Buchholz mutwillig mit Feuerwerkskörpern beworfen worden, teilte die Feuerwehr am Neujahrsmorgen mit. Nach einer Behandlung habe er aber die Klinik noch in der Nacht verlassen können. Laut Polizei wurde vor Ort zunächst kein Tatverdächtiger gestellt.

In einer ersten Bilanz zur Silvesternacht in der Landeshauptstadt hob ein Polizeisprecher zwei verletzte Fahrgäste einer Stadtbahn hervor. Insgesamt seien zwei Bahnen in Laatzen aus einer Gruppe heraus beworfen worden. Anschließend klagten zwei Personen über leichte Verletzungen, sagte der Polizeisprecher.

