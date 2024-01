Ein Zimmerschlüssel hängt in einem Gästehaus im Türschloss.

Gastgewerbe Gäste müssen in Hannover Bettensteuer zahlen

Hannover (dpa/lni). Mit Beginn des neuen Jahres müssen Gäste in Hannover eine Bettensteuer zahlen. Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Hannover liegt diese Abgabe bei mindestens 50 Cent, in der Regel aber um die fünf Euro, wie der Verband mitteilte. Der Verband kritisierte die Mehrkosten für Gäste und den bürokratischen Aufwand für Hoteliers.

Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover hatte sich angesichts hoher Schulden und einer angespannten Finanzlage dazu entschieden, eine Bettensteuer einführen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Rat im Frühjahr vergangenen Jahres.

Damals hieß es von der Stadt, mit der Steuer sollen rund zehn Millionen Euro eingenommen werden. Ein Kämmerer sagte im Frühjahr, mit der neuen Steuer solle auch ein Beitrag dazu geleistet werden, den Kongress- und Tourismusstandort Hannover zu fördern - 30 Prozent der Steuererträge sollten dafür eingesetzt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen