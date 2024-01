Wetterdienst warnt vor Dauerregen

Offenbach. Der Deutsche Wetterdienst warnt in den nächsten Tagen vor Dauerregen in Niedersachsen. Die am Sonntagabend ausgegebene amtliche Unwetterwarnung gilt von Dienstag um 00.00 Uhr bis voraussichtlich Donnerstagnacht. Sie fällt damit in die ohnehin angespannte Hochwasserlage. „Am Dienstag und Mittwoch in Niedersachsen verbreitet Dauerregen. Im Harz dabei Unwettergefahr durch ergiebigen Dauerregen“, teilte der DWD am Silvesterabend mit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen