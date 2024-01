Überflutungen in Hambühren bei Celle

Hambühren (dpa/lni). In Hambühren bei Celle kommt es nach Angaben des Landkreises wegen einer Überlastung des Abwassersystems zu Überflutungen. Das Grundwasser steige massiv auf, daher seien Pumpen installiert worden, um die Lage in den Griff zu bekommen, teilte der Landkreis Celle am Sonntagnachmittag mit. Die Bevölkerung wurde gebeten, den Trinkwasserverbrauch zu reduzieren und beim Leerpumpen von Kellern das Wasser nicht in einen Gully zu leiten, sondern in den Garten oder auf die Straße.

