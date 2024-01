Deichsicherung Feuerwehr: Anwohner in Sandkrug können zurück in ihre Häuser

Hatten (dpa/lni). Die vom Hochwasser bedrohten Anwohner in Hatten-Sandkrug (Landkreis Oldenburg) können nach Angaben der Feuerwehr in ihre Häuser zurückkehren. Wie die Kreisfeuerwehr Oldenburg am Sonntag mitteilte, ist die akute Phase der Deichsicherung abgeschlossen. Die Zahl der Einsatzkräfte sei auf 200 reduziert worden und soll von der Silvesternacht an weiter verringert werden. Fußtrupps sollen den Deich aber auch in der kommenden Woche Tag und Nacht überwachen.

Sandsäcke sowie Hubschrauber der Bundespolizei und der Bundeswehr stehen den Angaben zufolge weiterhin bereit, um schnell reagieren zu können. Die Bevölkerung ist aufgerufen, wachsam zu bleiben und die Deiche nicht zu betreten. Am Montagabend waren in Sandkrug Häuser an zwei Straßen evakuiert worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen