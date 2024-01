Lingen schickt mehr als 30.000 Sandsäcke nach Haren/Ems

Lingen (dpa/lni). Um einen beschädigten Deich zu sichern, bringt die Stadt Lingen Tausende Sandsäcke nach Haren/Ems. Derzeit seien rund 15.000 Sandsäcke auf dem Weg, in den Vortagen seien bereits 18.000 weitere Sandsäcke zur Verfügung gestellt worden, teilte die Stadt am Silvestermittag mit. In der Emslandhalle sei zudem eine Anlage zum Sandabfüllen abgebaut worden, um in Haren unterstützen zu können. Die Anlage war unter der Woche in Lingen in Betrieb genommen worden, um die kritische Infrastruktur und aufgeweichte Dämme zu sichern. Mittlerweile sei die Hochwasserlage in Lingen aber stabil.

