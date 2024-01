Vier Verletzte bei Autounfall in Hannover

Hannover (dpa/lni). Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Hannover-Vinhorst verletzt worden. Eines der beiden Fahrzeuge hatte sich bei dem Unfall am Samstagabend überschlagen und kam auf dem Dach zum Liegen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die beiden verunglückten Autos waren laut Feuerwehr massiv zerstört. Zwei Autos, die am Straßenrand abgestellt waren, wurden ebenfalls beschädigt. Die insgesamt vier Insassen im Alter von 20, 29 und 30 Jahren wurden nur leicht verletzt. Die 29-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, die anderen lehnten den Transport ins Krankenhaus ab. Die Unfallursache sowie der genaue Hergang waren zunächst unklar.

