Hochwasser: Plattform in Lilienthal eingerichtet

Lilienthal (dpa/lni). In Lilienthal bei Bremen können sich Bürger nun online gegenseitig Hilfe anbieten. Angesichts des Hochwassers hat die Freiwilligenagentur dafür eine Plattform eingerichtet, wie die Gemeinde am Samstag mitteilte. Dort könnten Bürgerinnen und Bürger beispielsweise um Werkzeuge, Sachspenden oder ein offenes Ohr bitten - oder Hilfe anbieten. Gesuche oder Angebote müssen per Mail an die Adresse info@freiwilligenagentur-lilienthal.de gesendet werden.

