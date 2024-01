Feuerwehr dichtet Deich bei Celle mit Sandsäcken ab

Wathlingen (dpa/lni). In der Nähe von Celle hat das Hochwasser einen Deich beschädigt. Feuerwehrkräfte waren am Samstagabend in Wathlingen im Einsatz, um das Bauwerk mit Sandsäcken abzusichern, wie der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Celle, Volker Prüsse, am Samstagabend sagte. Das Hochwasser habe Teile des Deiches, bei dem es sich eher um einen Wall als ein Hochwasserschutzbauwerk handele, ausgespült. Wegen des unwegsamen Geländes seien zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz. Wathlingen liegt an der Fuhse, einem Zufluss der Aller.

