Beschädigungen an Deich im Emsland: Feuerwehr sichert

Haren (dpa/lni). Nach Beschädigungen an einem Deich in Haren in der Nacht zum Sonntag sind Feuerwehrleute ausgerückt, um den Deich zu sichern. Unter anderen kamen rund 120 Einsatzkräfte aus dem Landkreis Wittmund zur Unterstützung ins Emsland, wie der Sprecher der dortigen Kreisfeuerwehr am Sonntag sagte. Es sei aber kein Deich in der Stadt gebrochen, betonte die Stadt Haren. „Weiterhin halten alle Deiche im

Stadtgebiet Haren (Ems) den Belastungen stand“, hieß es am Sonntagmittag.

Der Brandmeister der Kreisfeuerwehr zeigte sich zuversichtlich, den Deich bis zum Sonntagabend vollständig abgesichert zu haben. Die Stadt lobte die vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich an der Sicherung der Deiche beteiligten.

Die Wasserschutzwälle würden auch mit Vlies gesichert. Betroffen seien Deiche an der Ems im Osten der Stadt. Wegen des Hochwassers in weiten Teilen Niedersachsens hat es bereits an mehrere Stellen Beschädigungen an Deichen gegeben.

