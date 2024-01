Hochwasserhöchstwerte an Aller und Weser überschritten

Langlingen/Drakenburg/Eitze. Das Hochwasser hat an mehreren Pegeln in Niedersachsen neue Höchstwerte gebracht. An der Weser etwa überschritt der Wasserstand am Samstagmorgen bei Drakenburg mit 835 Zentimetern, den bisherigen Höchstwert aus 1981 um einen Zentimeter, wie der Überregionale Hochwasserdienst am Samstag mitteilte. „Der Scheitel ist aber bereits erreicht worden und die Wasserstände am Pegel sinken leicht“, hieß es.

Auch an der Aller wurden bisherige Höchstmarken überschritten. In Langlingen wurden am Samstagmorgen 580 und in Eitze 659 Zentimeter gemessen. Damit wurden bisherige Hochwasserrekorde um fünf beziehungsweise acht Zentimeter überschritten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen