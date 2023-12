Entwarnung nach Hochwasser an einigen Flüssen

Hannover (dpa/lni). Nach Hochwasser an einigen Flüssen in Niedersachsen normalisiert sich die Situation. „Wir gehen davon aus, dass sich die Hochwasserlage jetzt erstmal entspannen wird“, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Freitag.

An einigen Stellen an der Aller und an der Leine wurde nach Angaben der Behörde zuletzt die Meldestufe zwei von vier überschritten. Vor allem land- und forstwirtschaftliche Flächen seien überflutet. Vielerorts seien die Böden sehr mit Wasser gesättigt und könnten nicht mehr viel aufnehmen, hieß es. Anhaltende Niederschläge und eine Schneeschmelze im Harz hätten zu höheren Wassermengen in vielen Gewässern geführt.

Seit Donnerstag seien jedoch keine nennenswerten Niederschläge mehr hinzugekommen, sagte der NLWKN-Sprecher. Zwar seien die Pegelstände auch am Wochenende im Flussgebiet von Aller, Leine und Oker noch erhöht. Es seien aber keine größeren Überflutungen zu befürchten.

