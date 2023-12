Klimahaus Bremerhaven ab Januar mit neuem Betreiber

Bremerhaven (dpa/lni). Der angekündigte Betreiberwechsel beim Klimahaus in Bremerhaven kommt schneller als geplant. Der Bremer Investor und Windpark-Unternehmer Klaus Meier übernimmt vom 1. Januar an die Verantwortung für die Weiterführung des Ausstellungshauses, wie er der Deutschen Presse-Agentur dpa am Freitag sagte. Demnach haben sich der bisherige Betreiber Arne Dunker und er in der Nacht zu Freitag auf diesen Termin verständigt. Ursprünglich hatte Dunker, der seit der Eröffnung des Klimahauses im Jahr 2009 Geschäftsführer ist, einen Vertrag bis Ende Juni 2024.

„Die Arbeit für das Klimahaus war stets eine Herzensangelegenheit und erfüllt mich bis heute mit großer Freude“, sagte Dunker laut Mitteilung des Klimahauses. „Der Abschied ist kein leichter, aber mir war es jetzt wichtig, dass keine Hängepartie entsteht, unter der das Klimahaus leidet.“ Die Stadt Bremerhaven hatte im Juli mitgeteilt, dass Meier im Jahr 2024 den Betrieb des Ausstellungshauses übernehmen soll. Im Verfahren um die Neuvergabe des Betreibervertrags hatten zuvor insgesamt drei Bewerber Angebote eingereicht. Dunker wollte Betreiber bleiben.

Das Klimahaus ist eine der erfolgreichsten touristischen Einrichtungen im Bundesland Bremen. Es bietet die Möglichkeit, eine Reise entlang des achten Längengrads zu machen - durch verschiedene Klimazonen. Ziel ist, Menschen für das Thema Klima zu interessieren und zu zeigen, wie faszinierend und schützenswert die Erde ist.

Der neue Betreiber Meier wird nach eigenen Angaben alle rund 130 Beschäftigten übernehmen und plant weitere Einstellungen. „Das Klimahaus soll stärker ein Zentrum und aktiver Akteur in der Klimadiskussion werden“, sagte er. „Der Schutz des Klimas muss uns keine Ängste machen, sondern er kann und wird unser Leben bereichern und verbessern.“

Meier will das Unternehmen in eine gemeinnützige GmbH umwandeln. Gewinne sollen künftig im Klimahaus bleiben und für Investitionen etwa in Ausstellungen und Veranstaltungen genutzt werden. Geschäftsführerin des Hauses soll die derzeitige Marketingleiterin Ingrid Hayen werden, die seit dem Jahr 2014 im Klimahaus arbeitet.

Der bisherige Betreiber Dunker will sich der Mitteilung zufolge verstärkt der Deutschen Klimastiftung widmen, die er 2009 initiierte. Der Standort der Stiftung soll von Bremerhaven nach Bremen verlegt werden.

